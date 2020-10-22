Titular do Al Dhafra, Denílson espera evolução com a camisa do time árabe

Crédito: Divulgação / Al Dhafra

Um dos principais nomes do Al Dhafra, dos Emirados Árabes, o atacante Denilson, falou sobre a perspectiva para os próximos jogos no clube do Oriente Médio. Segundo o atleta, que atuou no futebol espanhol e no Atlético-MG, sua meta é fazer uma grande temporada com a agremiação.

- Estou me dedicando ao máximo para crescer de produção com todos na equipe e para ajudar durante a temporada. Venho me empenhando para que essa temporada seja de grandes resultados para mim e para o clube. Espero que os próximos meses sejam de vitórias para o Dhafra - afirmou.

Ainda de acordo com o atleta, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, a meta do clube é fazer uma grande temporada este ano.