AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Titular do Al Dhafra, Denílson espera evolução com a camisa do time árabe

Atacante vive boa fase na carreira e espera dar prosseguimento ao momento
...

Publicado em 22 de Outubro de 2020 às 18:44

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2020 às 18:44
Crédito: Divulgação / Al Dhafra
Um dos principais nomes do Al Dhafra, dos Emirados Árabes, o atacante Denilson, falou sobre a perspectiva para os próximos jogos no clube do Oriente Médio. Segundo o atleta, que atuou no futebol espanhol e no Atlético-MG, sua meta é fazer uma grande temporada com a agremiação.
- Estou me dedicando ao máximo para crescer de produção com todos na equipe e para ajudar durante a temporada. Venho me empenhando para que essa temporada seja de grandes resultados para mim e para o clube. Espero que os próximos meses sejam de vitórias para o Dhafra - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, ex-São Paulo, Fluminense, Vitória e Avaí, a meta do clube é fazer uma grande temporada este ano.
- Vamos nos dedicar ao máximo para que esse ano a equipe possa fazer uma boa liga. Temos que intensificar para que os próximos meses a equipe possa conquistar grandes resultados - disse.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

As ciclofaixas de Linhares receberam pintura especial e ficaram mais visíveis
Prefeitura no ES dá um “tapa no visual” em mais de 200 quebra-molas
Anita Garibaldi, navio-plataforma da Petrobrás
A indústria extrativa cresce no Espírito Santo, mas...
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 13/07/2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados