Titular diante do Sporting Cristal, Rodrigo Freitas valoriza chances recebidas por Hernán Crespo

Crédito: Rodrigo Freitas durante jogo contra o Sporting Cristal (Flickr/São Paulo

Na última terça-feira (25), o São Paulo venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos da Libertadores, reconquistando a confiança na competição após a derrota para o Racing e confirmando a classificação em segundo lugar do Grupo E.

Entre os titulares da partida, a equipe contou com o zagueiro Rodrigo Freitas, jogador criado em Cotia que vem recebendo boas oportunidades durante a temporada de 2021. Com boas participações, o jogador marcou um gol, de pênalti, contra o Ituano, no Campeonato Paulista e ainda ajudou a equipe a avançar de fase na Libertadores.CONFIRA OS JOGOS E A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!

Depois da partida diante do Sporting Cristal, na qual o clube paulista não sofreu gols, o defensor se mostrou contente pelas oportunidades que vem recebendo do treinador Hernan Crespo e comemorou a vitória muito convincente da equipe.

- Foi uma vitória muito importante, fechando a fase de grupos da Libertadores com um resultado muito positivo. Conseguimos fazer um jogo seguro e conquistar uma boa vitória. Fico muito feliz em receber essas oportunidades, e espero seguir ajudando a equipe como for possível. Temos novos desafios pela frente e é uma honra fazer parte desse grupo - disse o zagueiro.Com boas atuações, o zagueiro vai se firmando cada vez mais como uma opção viável para o treinador Hernán Crespo, que precisará rodar bastante o elenco com um calendário apertado com três competições pela frente.