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Titular diante do Sporting Cristal, Rodrigo Freitas valoriza chances recebidas por Hernán Crespo

Zagueiro já havia recebido outras oportunidades na competição e noa Campeonato Paulista. Rodrigo ajudou o Tricolor no bom resultado contra a equipe peruana...

Publicado em 26 de Maio de 2021 às 16:09

LanceNet

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Publicado em 

26 mai 2021 às 16:09
Crédito: Rodrigo Freitas durante jogo contra o Sporting Cristal (Flickr/São Paulo
Na última terça-feira (25), o São Paulo venceu o Sporting Cristal, do Peru, por 3 a 0 na última rodada da fase de grupos da Libertadores, reconquistando a confiança na competição após a derrota para o Racing e confirmando a classificação em segundo lugar do Grupo E.
Entre os titulares da partida, a equipe contou com o zagueiro Rodrigo Freitas, jogador criado em Cotia que vem recebendo boas oportunidades durante a temporada de 2021. Com boas participações, o jogador marcou um gol, de pênalti, contra o Ituano, no Campeonato Paulista e ainda ajudou a equipe a avançar de fase na Libertadores.CONFIRA OS JOGOS E A TABELA DO CAMPEONATO BRASILEIRO DE 2021!
Depois da partida diante do Sporting Cristal, na qual o clube paulista não sofreu gols, o defensor se mostrou contente pelas oportunidades que vem recebendo do treinador Hernan Crespo e comemorou a vitória muito convincente da equipe.
- Foi uma vitória muito importante, fechando a fase de grupos da Libertadores com um resultado muito positivo. Conseguimos fazer um jogo seguro e conquistar uma boa vitória. Fico muito feliz em receber essas oportunidades, e espero seguir ajudando a equipe como for possível. Temos novos desafios pela frente e é uma honra fazer parte desse grupo - disse o zagueiro.Com boas atuações, o zagueiro vai se firmando cada vez mais como uma opção viável para o treinador Hernán Crespo, que precisará rodar bastante o elenco com um calendário apertado com três competições pela frente.
O Tricolor estreia no Brasileirão de 2021 neste sábado (29), às 21h, diante do Fluminense, no Morumbi. Embalado após o título do Campeonato Paulista e a classificação para as oitavas de final da Libertadores e vivendo excelente fase, o São Paulo chega forte para o Campeonato Brasileiro.

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