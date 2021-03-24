Titular da Ferroviária, Xandão destaca desejo do grupo em evoluir durante parada no Paulistão

Crédito: Locomotiva está em 2º lugar no Grupo B do Paulistão (Divulgação / Ferroviária

Titular da Ferroviária para o Campeonato Paulista, o zagueiro Xandão, ex-CRB, CSA e Bahia, pediu a evolução do elenco nesta parada da disputa por conta do Covid-19. Para ele, esse período será importante para o grupo trabalhar.

Veja os craques que podem gerar grandes negócios na janela na Europa

- A gente tem que aproveitar ao máximo esses próximos dias para voltarmos com tudo no Paulistão. Vamos trabalhar forte para que ao grupo evolua dentro de campo antes da retomada da disputa - disse.

VEJA CLASSIFICAÇÃO ATUALIZADA DO PAULISTÃO 2021Ainda para o jogador, sua evolução tem sido constante esse ano.