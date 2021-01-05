Titular contra a Chape, lateral do Brasil-RS projeta duelo contra Avaí

Crédito: Victor Lannes

O Brasil de Pelotas recebe o Avaí na próxima sexta-feira, ás 16h no Bento de Freitas pra trigésima terceira rodada da competição nacional. Bruno Santos, lateral da equipe gaúcha, destacou a força da equipe nos últimos jogos e pediu atenção máxima durante os noventa minutos para buscar o resultado positivo dentro de casa.

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- Nossa equipe vem demonstrando muita força e maturidade nos últimos jogos. Nosso sistema defensivo vem sofrendo pouquíssimos gols, isso ajuda demais e passa uma segurança enorme para o time. É um trabalho realizado por todo o grupo e todos estão de parabéns. Vamos manter a pegada e concentrar na equipe do Avai que vai dificultar o nosso trabalho - disse o lateral do Xavante.