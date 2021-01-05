Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titular contra a Chape, lateral do Brasil-RS projeta duelo contra Avaí

Um dos destaques do Brasil de Pelotas-RS no empate em 0 a 0, contra a Chapecoense no último domingo pela Série B, o lateral-esquerdo Bruno Santos já pensa no próximo duelo...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 jan 2021 às 19:15

Publicado em 05 de Janeiro de 2021 às 19:15

Crédito: Victor Lannes
O Brasil de Pelotas recebe o Avaí na próxima sexta-feira, ás 16h no Bento de Freitas pra trigésima terceira rodada da competição nacional. Bruno Santos, lateral da equipe gaúcha, destacou a força da equipe nos últimos jogos e pediu atenção máxima durante os noventa minutos para buscar o resultado positivo dentro de casa.
Santos vende Veríssimo, City de olho em Sergio Ramos e mais! Veja o Dia do Mercado
- Nossa equipe vem demonstrando muita força e maturidade nos últimos jogos. Nosso sistema defensivo vem sofrendo pouquíssimos gols, isso ajuda demais e passa uma segurança enorme para o time. É um trabalho realizado por todo o grupo e todos estão de parabéns. Vamos manter a pegada e concentrar na equipe do Avai que vai dificultar o nosso trabalho - disse o lateral do Xavante.
VEJA A TABELA DO BRASILEIRO SÉRIE BInvicto há cinco jogos, o Brasil de Pelotas de está na décima colocação com 44 pontos conquistados na Série B. A equipe volta a campo na próxima sexta, quando encara o Avaí, ás 16h, no Bento de Freitas com transmissão do Premiere.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Festa com Gloria Groove no BBB 26 tem choro, alfinetadas, teorias e até vazamento inusitado
Jordano Bruno Gasperazzo Leite, Fabrício Araújo Dutra e Paulo Expedicto Amaral Neto
Ricardo Ferraço define nova cúpula da PC e Subsecretaria de Inteligência
Imagem de destaque
Lei permitirá que grávidas remarquem testes físicos de concursos no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados