Titular absoluto no Rizespor, Fabrício Baiano destaca sequência na Turquia

Crédito: Divulgação / Rizespor

O volante Fabrício Baiano, do Rizespor, elogiou o bom trabalho que a equipe da Turquia tem feito desde o início do ano. Segundo o meio-campista de 28 anos, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.

- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos manter um ritmo forte agora para crescermos de produção nesta sequência da temporada. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado - disse.

Ainda de acordo com o atleta, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, seus números estão melhorando a cada dia no clube.