Titular absoluto no Rizespor, Fabrício Baiano destaca sequência na Turquia

O volante Fabrício Baiano, do Rizespor, elogiou o bom trabalho que a equipe da Turquia tem feito desde o início do ano. Segundo o meio-campista de 28 anos, a meta é melhorar ainda mais o desempenho em campo nas próximas semanas.
- Estamos nos dedicando ao máximo para que a equipe possa melhorar o desempenho em campo nestas próximas semanas. Vamos manter um ritmo forte agora para crescermos de produção nesta sequência da temporada. O grupo vem entendendo bem o trabalho que tem sido realizado - disse.
Ainda de acordo com o atleta, que também atuou por Vasco, Coritiba e Marítimo, seus números estão melhorando a cada dia no clube.
- Esses primeiros meses da temporada têm sido muito bons. Estou feliz com tudo que tem acontecido comigo, mas quero mais. Espero melhorar ainda mais meus números nas próximas partidas.