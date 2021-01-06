Titular absoluto no Lviv, China destaca ótimo momento no clube

O elenco do Lviv segue trabalhando firme para crescer de produção no Campeonato Ucraniano. Um dos principais nomes do elenco e titular da equipe, o atacante China falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube nesta época e destacou que espera continuar crescendo em campo.- Essa temporada, mais uma vez, tem sido muito boa para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em todas as partidas do ano e venho evoluindo a cada jogo. Isso tem sido muito importante para mim. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu rendimento em campo - disse.