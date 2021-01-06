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futebol

Titular absoluto no Lviv, China destaca ótimo momento no clube

Atacante é um dos destaques da equipe ucraniana nesta atual temporada
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LanceNet

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Publicado em 

06 jan 2021 às 13:01

Publicado em 06 de Janeiro de 2021 às 13:01

Crédito: China é o destaque de sua equipe na Ucrânia (Divulgação / Lviv
O elenco do Lviv segue trabalhando firme para crescer de produção no Campeonato Ucraniano. Um dos principais nomes do elenco e titular da equipe, o atacante China falou sobre o ótimo momento que vive com a camisa do clube nesta época e destacou que espera continuar crescendo em campo.- Essa temporada, mais uma vez, tem sido muito boa para mim dentro e fora de campo. Tenho atuado em todas as partidas do ano e venho evoluindo a cada jogo. Isso tem sido muito importante para mim. Vou continuar me dedicando ao máximo para melhorar meu rendimento em campo - disse.
Ainda para o atleta, a equipe tem tudo para crescer no campeonato.
- Estamos trabalhando muito para que a equipe possa crescer dentro de campo para encerrarmos bem a competição, com bons resultados. O elenco vem trabalhando muito por isso.

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