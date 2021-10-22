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futebol

Titular absoluto no Johor, Maurício destaca ótima temporada no clube

Zagueiro é o principal nome do Johor
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Publicado em 22 de Outubro de 2021 às 14:24

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

22 out 2021 às 14:24
Crédito: Maurício é um dos destaques do Johor, da Malásia (Divulgação/Johor DT
Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.- Estou trabalhando muito para continuar fazendo a minha história no clube e no futebol da Malásia. Estou feliz aqui, vivendo um grande momento e espero melhorar ainda mais meus números no Johor - afirmou.
Ainda de acordo com o atleta, essa temporada tem sido bastante intensa.
- Tivemos uma temporada muito intensa neste ano. O grupo se comportou muito bem durante o ano e isso é muito importante.

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