Titular absoluto no Johor, Maurício destaca ótima temporada no clube

Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.- Estou trabalhando muito para continuar fazendo a minha história no clube e no futebol da Malásia. Estou feliz aqui, vivendo um grande momento e espero melhorar ainda mais meus números no Johor - afirmou.