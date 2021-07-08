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futebol

Titular absoluto no Johor, Maurício busca evolução na temporada

Zagueiro brasileiro com passagens por Sporting, Lazio e Palmeiras é o principal nome do Johor, da Malásia
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Publicado em 08 de Julho de 2021 às 19:33

LanceNet

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Publicado em 

08 jul 2021 às 19:33
Crédito: Divulgação/Johor DT
Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.
Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que já construí no clube. A perspectiva é a melhor possível para continuar crescendo e fazendo a minha história no Johor. Espero que os próximos anos sejam tão bons quanto os que passaram - afirmou o jogador.
Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.
- Nosso elenco tem potencial e vem trabalhando para evoluir. Vamos procurar manter um ritmo forte para que o segundo semestre seja de alto nível para todo - disse o zagueiro do Johor.

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