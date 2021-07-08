Titular absoluto no Johor, Maurício busca evolução na temporada

Crédito: Divulgação/Johor DT

Ídolo da torcida do Johor, o zagueiro Maurício, ex-Sporting, Lazio e Palmeiras, falou sobre a importância de manter seus números com a camisa do clube nos próximos anos. Segundo o defensor, seu desejo é construir uma história de títulos na agremiação.

Veja o mata-mata da Eurocopa- Estou muito feliz com tudo que já construí no clube. A perspectiva é a melhor possível para continuar crescendo e fazendo a minha história no Johor. Espero que os próximos anos sejam tão bons quanto os que passaram - afirmou o jogador.

Ainda de acordo com o atleta, o elenco tem tudo para evoluir na temporada.