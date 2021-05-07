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Titular absoluto no Al Hazem, Muralha quer título da Divisão 1 da Arábia Saudita

Meia brasileiro ex-Flamengo e Vasco vive um grande momento em sua carreira no clube saudita do Al Hazem
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LanceNet

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Publicado em 

07 mai 2021 às 15:42

Publicado em 07 de Maio de 2021 às 15:42

Crédito: Divulgação / Al Hazem
Em destaque com a camisa do Al Hazem, da Arábia Saudita, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, está focado no título da Divisão 1 do Campeonato Árabe. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar a temporada com essa conquista.
Veja a tabela do Espanhol- Nossa ideia é terminar a temporada com o título da competição esse ano. Vamos lutar muito para fazer uma grande reta final de campeonato para alcançarmos esse importante objetivo para o clube - disse o jogador do Al Hazem.
O jogador falou, ainda, sobre o ótimo momento que vive no clube.
- Estou muito feliz com tudo que tem acontecido comigo. Venho trabalhando muito para continuar fazendo a minha história no futebol árabe - concluiu o brasileiro.

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