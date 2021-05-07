Titular absoluto no Al Hazem, Muralha quer título da Divisão 1 da Arábia Saudita

Crédito: Divulgação / Al Hazem

Em destaque com a camisa do Al Hazem, da Arábia Saudita, o meia Muralha, ex-Flamengo e Vasco, está focado no título da Divisão 1 do Campeonato Árabe. Segundo o jogador, a meta de todos é terminar a temporada com essa conquista.

Veja a tabela do Espanhol- Nossa ideia é terminar a temporada com o título da competição esse ano. Vamos lutar muito para fazer uma grande reta final de campeonato para alcançarmos esse importante objetivo para o clube - disse o jogador do Al Hazem.

O jogador falou, ainda, sobre o ótimo momento que vive no clube.