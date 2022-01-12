Titular absoluto, Hugo Gomes é pilar do Rio Ave em busca do acesso

Atual campeão da Segunda Liga em Portugal, Hugo Gomes foi peça fundamental para o Estoril na conquista do título na temporada 20/21. Na atual época, não tem sido diferente para o zagueiro brasileiro. Pilar do sistema defensivo, agora no Rio Ave, Hugo Gomes já chegou a marca de 20 jogos e 5 gols marcados, o beque-artilheiro tem apenas um gol a menos do que na temporada passada pelo Estoril, no que marcou 6 gols em 39 jogos.+ Com a camisa 23, Philippe Coutinho é apresentado no Aston Villa: 'Ansioso para estar em campo'

Atualmente com 27 pontos em 15 jogos, o Rio Ave ocupa a 5ª colocação da Liga Pro e um jogo a menos do que as equipes que figuram acima, Casa Pia, Benfica B e Feirense com 33, 33 e 32 pontos respectivamente. Após carimbar vaga em dezembro para as quartas de final da Taça de Portugal, o Rio Ave volta a campo na próxima segunda (17), em confronto diante o Académica, fora de casa.

- Estamos fazendo uma boa época, porém, ainda temos muito para trabalhar e melhorar. Sonhamos alto, mas precisamos colocar isso em prática e sabemos disso. Por este motivo, queremos trabalhar gradualmente, um passo de cada vez, para concretização dos nossos objetivos. Ir até Chaves é sempre um compromisso complicado, eles têm uma equipe muito boa e trata-se de um confronto direto - afirmou Hugo Gomes.

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Cria de Cotia, revelado pelo São Paulo Futebol Clube, Hugo Gomes tem passagens por Mallorca, Granada B, Atlético-GO, Famalicão, Varzim, Estoril Praia e agora Rio Ave. Hugo espera reeditar o acesso, se possível com título, na segunda divisão de Portugal e comemora mais uma época artilheira na carreira.

- Marcar é sempre bom. Além de ajudar a equipe, é uma sensação ótima dentro de mim e gosto muito disso. Quero continuar marcando para ultrapassar a marca da temporada passada e bater meus próprios recordes individuais. Claro que a gente sonha alto, se possível for, buscar o título, mas nosso lema é sempre focar no próximo jogo e a nova oportunidade de vencer - finalizou.