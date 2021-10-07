Titular absoluto do sub-20, Luizão vive bom momento no São Paulo

Crédito: Heber Gomes

O zagueiro Luiz Gustavo Oliveira da Silva, popularmente conhecido como Luizão, é um dos destaques do sub-20 do São Paulo comandada pelo ex-jogador e agora treinador, Alex. Com 19 anos de idade, Luizão surge como uma das grandes promessas do clube e conquistou a titularidade no Campeonato Brasileiro da categoria. Com 15 jogos no Brasileirão sub-20 - todos como titular - Luizão é peça fundamental no sistema defensivo do São Paulo com boas características, o que fez com que ganhasse chances com Alex. O zagueiro falou sobre os pontos positivos no jogo e agradeceu o treinador pelas oportunidades.

- Sobre as minhas características, eu sou um zagueiro veloz e de imposição física, com boa saída de bola, e especialidade lançamentos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar jogando no sub-20 do São Paulo e ainda ter o Alex como treinador, pegar um pouco da experiência que ele teve dentro do futebol, conhecer a verdadeira pessoa que ele é, um cara do bem, que quer nos ajudar a nos formarmos como grandes atletas, auxiliando cada atleta com sua função no campo e nos dando a liberdade de tomarmos nossas atitudes dentro do campo para termos nossas responsabilidades também - afirmou.