Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
futebol

Titular absoluto do sub-20, Luizão vive bom momento no São Paulo

Zagueiro é um dos destaques da equipe comandada por Alex e conseguiu a titularidade no Tricolor para a disputa do Campeonato Brasileiro, onde já atuou em 15 partidas...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

07 out 2021 às 15:07

Publicado em 07 de Outubro de 2021 às 15:07

Crédito: Heber Gomes
O zagueiro Luiz Gustavo Oliveira da Silva, popularmente conhecido como Luizão, é um dos destaques do sub-20 do São Paulo comandada pelo ex-jogador e agora treinador, Alex. Com 19 anos de idade, Luizão surge como uma das grandes promessas do clube e conquistou a titularidade no Campeonato Brasileiro da categoria. Com 15 jogos no Brasileirão sub-20 - todos como titular - Luizão é peça fundamental no sistema defensivo do São Paulo com boas características, o que fez com que ganhasse chances com Alex. O zagueiro falou sobre os pontos positivos no jogo e agradeceu o treinador pelas oportunidades.
- Sobre as minhas características, eu sou um zagueiro veloz e de imposição física, com boa saída de bola, e especialidade lançamentos. Estou muito feliz pela oportunidade de estar jogando no sub-20 do São Paulo e ainda ter o Alex como treinador, pegar um pouco da experiência que ele teve dentro do futebol, conhecer a verdadeira pessoa que ele é, um cara do bem, que quer nos ajudar a nos formarmos como grandes atletas, auxiliando cada atleta com sua função no campo e nos dando a liberdade de tomarmos nossas atitudes dentro do campo para termos nossas responsabilidades também - afirmou.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA E SIMULE OS JOGOS DO BRASILEIRÃO DE 2021!O São Paulo sub-20, volta a campo pela última rodada da primeira fase do Brasileirão, na próxima terça-feira (12). O duelo contra a Chape marca a 19ª partida da equipe no torneio e com a vitória, dependendo da combinação de resultados, pode dar a liderança ao clube.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 dicas para não ter problemas na hora de comprar um carro
Cantora capixaba lança “Com Muito Amor e Carinho”
Cantora capixaba transforma clássico de Roberto Carlos em “pagodão barroco”
Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 13 a 19 de abril de 2026

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados