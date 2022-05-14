Tito celebra primeira vitória do Marcílio Dias na Série D e projeta duelo contra o Juventus

O Marcílio Dias conquistou, no último domingo, o seu primeiro triunfo na Série D 2022. A equipe venceu o duelo de catarinenses com o Próspera, por 1 a 0, pela quarta rodada do grupo 8. Camisa 9 do Marinheiro, o atacante Tito foi o autor do gol da vitória, o seu primeiro pela equipe de Santa Catarina.Dessa forma, Tito chegou ao clube para a disputa do Brasileirão, após ser um dos destaques do Hercílio Luz no Campeonato Catarinense, onde anotou três gols e duas assistências em nove jogos.

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- Feliz por marcar o meu primeiro gol com essa camisa, e ainda mais pela primeira vitória na Série D. Resultado fundamental para seguirmos visando a parte de cima da tabela. O grupo todo está de parabéns - ressaltou o centroavante, de 33 anos.

Após a vitória sobre o Próspera, o Marcílio Dias terá um novo confronto estadual na Série D. A equipe recebe o Juventus neste sábado, às 16h, pela quinta rodada da competição. Tito destaca a importância da partida, que pode colocar o Marinheiro no G4 do seu grupo.

- Vamos ter mais uma decisão pela frente, muito importante em termos de classificação. Estamos evoluindo na competição e queremos manter essa crescente. Agora é trabalhar bem nos próximos dias, estudar o adversário, para fazer um grande jogo diante da nossa torcida - concluiu.