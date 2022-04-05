Titi vive expectativa para disputar primeira Libertadores da carreira

O Fortaleza estreia na primeira Libertadores de sua história nesta quinta-feira , diante do Colo-Colo, do Chile, no Castelão, às 19h (Horário de Brasília). Aos 34 anos e com passagens por grandes clubes no Brasil e na Europa, o zagueiro Titi também estreará na competição. O atleta tem sido um dos destaques do setor defensivo do Leão do Pici desde que chegou, no ano passado.

'Jogar uma Libertadores, para mim, é a realização de um sonho. Acredito que todo jogador sul-americano tem esse desejo desde criança. É uma oportunidade que coroa o nosso bom trabalho da temporada passada. Agora estamos concentrados e treinando com a maior dedicação possível para fazer uma boa campanha, dar alegria ao torcedor e continuar fazendo história com o clube', declarou o atleta.

O Fortaleza está no Grupo F da Libertadores. Depois do Colo-Colo, o clube vai à Argentina encarar o tetracampeão River Plate no dia 13 de abril, às 19h (Horário de Brasília). Já no fim do mês, no dia 27, o Leão recebe o Alianza Lima, do Peru, no Castelão, às 21 horas, fechando o primeiro turno da fase de grupos.

Sobre os oponentes na competição internacional, Titi prefere manter cautela: 'Os nossos adversários são grandes clubes e os confrontos serão complicados. Vamos trabalhar para seguir impondo nosso ritmo nos jogos, mas sempre com muito respeito ao adversário. Temos que ter atenção para entender cada partida da melhor forma e ter um bom desempenho', revelou o defensor.

Titi chegou ao Fortaleza vindo do Goztepe, da Turquia, no primeiro semestre de 2021 e logo se confirmou como um dos pilares do time. Ajudou o clube a fazer a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro, conquistando o quarto lugar e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2022. O zagueiro também foi capitão do time na recente conquista da Copa do Nordeste diante do Sport, no último domingo.