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futebol

Titi vive expectativa para disputar primeira Libertadores da carreira

Zagueiro é um dos líderes do elenco comandado por Pablo Vojvoda e sonha com uma campanha épica...

Publicado em 05 de Abril de 2022 às 17:51

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

05 abr 2022 às 17:51
O Fortaleza estreia na primeira Libertadores de sua história nesta quinta-feira , diante do Colo-Colo, do Chile, no Castelão, às 19h (Horário de Brasília). Aos 34 anos e com passagens por grandes clubes no Brasil e na Europa, o zagueiro Titi também estreará na competição. O atleta tem sido um dos destaques do setor defensivo do Leão do Pici desde que chegou, no ano passado.
'Jogar uma Libertadores, para mim, é a realização de um sonho. Acredito que todo jogador sul-americano tem esse desejo desde criança. É uma oportunidade que coroa o nosso bom trabalho da temporada passada. Agora estamos concentrados e treinando com a maior dedicação possível para fazer uma boa campanha, dar alegria ao torcedor e continuar fazendo história com o clube', declarou o atleta.
O Fortaleza está no Grupo F da Libertadores. Depois do Colo-Colo, o clube vai à Argentina encarar o tetracampeão River Plate no dia 13 de abril, às 19h (Horário de Brasília). Já no fim do mês, no dia 27, o Leão recebe o Alianza Lima, do Peru, no Castelão, às 21 horas, fechando o primeiro turno da fase de grupos.
Sobre os oponentes na competição internacional, Titi prefere manter cautela: 'Os nossos adversários são grandes clubes e os confrontos serão complicados. Vamos trabalhar para seguir impondo nosso ritmo nos jogos, mas sempre com muito respeito ao adversário. Temos que ter atenção para entender cada partida da melhor forma e ter um bom desempenho', revelou o defensor.
Titi chegou ao Fortaleza vindo do Goztepe, da Turquia, no primeiro semestre de 2021 e logo se confirmou como um dos pilares do time. Ajudou o clube a fazer a melhor campanha de sua história no Campeonato Brasileiro, conquistando o quarto lugar e a vaga direta na fase de grupos da Libertadores 2022. O zagueiro também foi capitão do time na recente conquista da Copa do Nordeste diante do Sport, no último domingo.
Crédito: Divulgação/LeonardoMoreira

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