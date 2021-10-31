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futebol

Titi sobre revés do Fortaleza: 'Infelizmente não conseguimos vencer'

Zagueiro não escondeu a sua decepção com o placar negativo dentro do Independência...

Publicado em 30 de Outubro de 2021 às 23:28

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

30 out 2021 às 23:28
Crédito: Mourão Panda / América
O Fortaleza encerra o sábado de maneira amarga. No Independência, o time de Pablo Vojvoda foi superado pelo América-MG por 2 a 1.
+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada
Em conversa pós-jogo, o zagueiro Titi não escondeu a chateação pelo resultado negativo fora de casa.
‘Claro que uma derrota é sempre difícil. Tivemos momentos bons no jogo. Sabemos que era importante pontuar, vencer, porque temos objetivos e infelizmente não conseguimos vencer’, declarou ao Premier.
Na próxima rodada, o Fortaleza busca a sua recuperação diante do Corinthians, na Neo Química Arena.

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