Titi sobre revés do Fortaleza: 'Infelizmente não conseguimos vencer'

Crédito: Mourão Panda / América

O Fortaleza encerra o sábado de maneira amarga. No Independência, o time de Pablo Vojvoda foi superado pelo América-MG por 2 a 1.

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Em conversa pós-jogo, o zagueiro Titi não escondeu a chateação pelo resultado negativo fora de casa.

‘Claro que uma derrota é sempre difícil. Tivemos momentos bons no jogo. Sabemos que era importante pontuar, vencer, porque temos objetivos e infelizmente não conseguimos vencer’, declarou ao Premier.