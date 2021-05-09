Titi admite que foi procurado pelo Ceará antes e fechar com o Fortaleza

Crédito: Karim Georges/Fortaleza EC

Uma das principais apostas do Fortaleza para a temporada 2021 é o zagueiro Titi, que deixou o futebol turco e assinou contrato com o Leão.

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Aos 33 anos, o defensor chegou ao Tricolor para colocar a sua experiência em jogo e dar sustentabilidade a marcação do time.

Apesar de agora vestir o manto Fortaleza, Titi abriu o jogo e confessou que teve ofertas de clubes brasileiros, inclusive do rival Ceará.