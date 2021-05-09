Titi admite que foi procurado pelo Ceará antes e fechar com o Fortaleza

Uma das principais apostas do Fortaleza para a temporada 2021 é o zagueiro Titi, que deixou o futebol turco e assinou contrato com o Leão.
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Aos 33 anos, o defensor chegou ao Tricolor para colocar a sua experiência em jogo e dar sustentabilidade a marcação do time.
Apesar de agora vestir o manto Fortaleza, Titi abriu o jogo e confessou que teve ofertas de clubes brasileiros, inclusive do rival Ceará.
‘Recebi alguns convites, não só do nosso rival, como de outras equipes do futebol brasileiro. Tinha certeza que aqui no Fortaleza eu seria muito bem recebido e que esse era o meu destino’.