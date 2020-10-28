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futebol

Tite responde fala de Klopp sobre utilização de Fabinho na Seleção

Técnico da Seleção Brasileira evita entrar em polêmica com o comandante do Liverpool e diz que tem pensamento parecido com o do treinador alemão...
LanceNet

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Publicado em 

28 out 2020 às 19:14

Publicado em 28 de Outubro de 2020 às 19:14

Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
Após as críticas de Jürgen Klopp a Tite sobre a pouca utilização de Fabinho na Seleção, o comandante brasileiro respondeu à fala do treinador do Liverpool. Em entrevista à "Jovem Pan", o ex-Corinthians afirmou que tem pensamento parecido com o do alemão.- Eu e o Klopp temos o mesmo pensamento e a mesma escala de valores. É essencial a saúde dos atletas. Ela é humana. A utilização é secundária, assim como o esporte é secundário quando a gente fala de saúde, quando a gente fala de pessoas, quando a gente fala de algo que é maior. Nós temos essa mesma ideia e forma de ver o futebol - disse Tite.
Fabinho se lesionou na partida contra Midtjylland, pela Liga dos Campeões, na última terça-feira, e deixou o campo ainda no primeiro tempo. Até o momento, o Liverpool não informou a gravidade da lesão e o camisa 3 dos Reds ainda continua na lista de Tite para as Eliminatórias.

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