Tite fará convocatória nesta sexta para Eliminatórias Sul-Americanas

Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

Com a confirmação da Fifa e da Conmebol de que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 começarão em outubro, Tite fará a convocação nesta sexta-feira e divulgará os convocados em uma sessão virtual transmitida pela CBF.

O torneio terá o formato mantido, com as dez seleções do continente jogando partidas de ida e volta. Os quatro primeiros se classificam e o quinto disputa repescagem.

A primeira partida da Seleção Brasileira será contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena. De acordo com a Fifa, os países europeus não exigirão quarentena dos jogadores que voltarem da América do Sul. A China ainda é um obstáculo.