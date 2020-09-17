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futebol

Tite fará convocatória nesta sexta para Eliminatórias Sul-Americanas

Jogos começam em outubro e terá formato de disputa mantido,
com as dez seleções se enfrentando e duelos de ida de volta...

Publicado em 17 de Setembro de 2020 às 15:05

LanceNet

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Publicado em 

17 set 2020 às 15:05
Crédito: Lucas Figueiredo/CBF
Com a confirmação da Fifa e da Conmebol de que as Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022 começarão em outubro, Tite fará a convocação nesta sexta-feira e divulgará os convocados em uma sessão virtual transmitida pela CBF.
O torneio terá o formato mantido, com as dez seleções do continente jogando partidas de ida e volta. Os quatro primeiros se classificam e o quinto disputa repescagem.
A primeira partida da Seleção Brasileira será contra a Bolívia, no dia 9 de outubro, na Neo Química Arena. De acordo com a Fifa, os países europeus não exigirão quarentena dos jogadores que voltarem da América do Sul. A China ainda é um obstáculo.
- A Fifa terá o protocolo sanitário pronto para as eliminatórias na próxima semana. Não há surpresa nele, está alinhado com o que já foi trabalhado - disse o presidente da Fifa, Gianni Infantino.

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