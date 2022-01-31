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futebol

Tite fala em 'senso de dívida' com o Atlético-MG quando treinou o clube

O treinador, que comandou o Galo em 2005, afirmou que "era pouco para a grandeza" do alvinegro naquele momento...

Publicado em 31 de Janeiro de 2022 às 18:35

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jan 2022 às 18:35
Atual técnico da Seleção Brasileira, Tite, já teve uma passagem de pouco sucesso no Atlético-MG, em 2005, ano do único rebaixamento do clube para a segunda divisão do Campeonato Brasileiro,
O treinador disse que ainda tem um sentimento de dívida com o Galo, pois fez uma péssima campanha com o time, conquistando apenas quatro vitórias em 21 jogos no comando do Alvinegro, o qiue contribuiu muito para a queda atleticana.
Tite está em Belo Horizonte com o time nacional, que se prepara para encarar o Paraguai, nesta terça-feira, 1º de fevereiro, às 21h30 (de Brasília), no Mineirão, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo do Catar.-Tenho um sentimento muito grande, porque fiz grandes amigos na minha passagem pelo Atlético. Tenho pessoas que tenho admiração, carinho e um aspecto solidário muito especial. Fico com um duplo sentimento, como já coloquei, de não ter feito meu melhor trabalho, ter tido insucesso no Atlético, isso me deixa com senso de dívida. Não de caráter ou conduta, mas, sim, de resultado- disse o comandante, que hoje se acha que estava aquém do esperado quando chegou ao Galo.
-Eu estava insuficientemente maduro e estudado para dirigir o Atlético. Eu era pouco para a grandeza do Atlético, não estava suficientemente formado- ressaltou o técnico.
A Seleção Brasileira já está classificada para a Copa do Catar. O time lidera a tabela das Eliminatórias, com 36 pontos, tendo conquistado 36 pontos, com 11 vitórias, três empates e nenhuma derrota.
Crédito: OtécnicodaSeleçãoBrasileirafezum"meaculpa"sobreseustemposdetreinadordoGalo-(Reprodução/CBFTV

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