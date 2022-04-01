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Tite espera fazer com que Brasil cresça até a Copa do Mundo 2022

Comandante da Seleção Brasileira mostrou tranquilidade após o sorteio do Mundial...

Publicado em 01 de Abril de 2022 às 17:01

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

01 abr 2022 às 17:01
Tite é o comandante responsável pela busca do hexacampeonato mundial com a Seleção Brasileira. Após o sorteio da Copa do Mundo 2022, o treinador afirmou estar tranquilo e disse que busca fazer com que o Brasil cresça de nível nos próximos meses, em entrevista para o "SporTV".- Não adiantar ficar tenso (em relação ao sorteio), pois a coisa está fora da minha alçada. O que está na minha alçada é fazer um grande trabalho para a a equipe se consolidar, crescer. Essa variável dá para controlar.
> Veja a tabela da Copa do Mundo
O técnico também comentou sobre a importância de iniciar o torneio com vitórias para conquistar confiança nos primeiros jogos.
- Crescer na própria competição é muito importante. A gente tem que iniciar bem, ter um nível de desempenho bom desde o primeiro jogo para projetar e crescer durante o torneio. Inclusive enfrentar esse níveis que vão aumentar (ao longo da competição).
Tite também afirmou que este momento é a hora da realização de um trabalho silencioso com os atletas que estão no radar para a Copa do Mundo para fazer com que todos cheguem com confiança no Qatar.
- Oito meses até a Copa do Mundo é um tempo muito grande. Chegar em um grande momento é fundamental. Nosso trabalho agora, por vezes invisível, do contato direto com os atletas, da importância e do preparo que ele tem para estar em seu melhor momento. Sem interferir na condição do atleta com seu clube.
Crédito: TitebuscaúltimosajustesparafazerSeleçãoBrasileiracresceratéaCopadoMundo(Foto:CARLDESOUZA/AFP

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