Tite elogia atuação de Neymar como líder da Seleção: 'Bem marcado'

Tite saiu em defesa de Neymar após a atuação fraca dele e da seleção contra a Colômbia Crédito: Lucas Figueiredo/CBF

O técnico da seleção brasileira discorda que Neymar tenha tido uma atuação apagada diante da Colômbia. Perguntado sobre o desempenho do camisa 10 durante entrevista coletiva, Tite exaltou a atuação de Neymar como líder da equipe e disse que a expectativa é de que ele faça grandes jogadas sempre, mas destacou a atuação coletiva do jogador.

"Nós tivemos uma participação coletiva importante e o Neymar foi bem como líder. Talvez a expectativa em cima dele seja de que ele faça jogadas excepcionais a todo momento. Ele foi muito bem marcado também, às vezes dobrada a marcação em cima dele", afirmou o técnico.

Antes da partida, que terminou empatada por 0 a 0, Neymar foi assunto por conta de uma declaração de que a Copa do Mundo de 2022 pode ser sua última. O jogador disse que não sabe se terá "condições de cabeça" para o futebol depois disso. Companheiro de seleção de Neymar, o volante Fred comentou as falas do atacante e disse que torce para que Neymar fique muitos anos na seleção.

"O Neymar é um grande jogador, todos sabem da pressão que ele sente. Esperamos fazer uma grande Copa e buscar o título. É difícil falar isso, mas a gente torce para ele ficar muito tempo na seleção, pela qualidade técnica. A pressão é claro que desgasta um pouco, mas torcemos por ele", comentou o jogador do Manchester United.

Fred também falou de si, já que voltou a ganhar oportunidades como titular na equipe. O volante exaltou a briga por posições na seleção, a qualidade dos atletas e garantiu que todos estão preparados para entrar em campo.