Tite convoca Vinicius Junior para lugar de Roberto Firmino

Vinicius Junior terá chance na Seleção Brasileira Crédito: Real Madrid/Divulgação

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira, o atacante Vinicius Junior para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O atleta do Real Madrid vai substituir Roberto Firmino, do Liverpool, desconvocado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.

O corte de Firmino foi revelado após Rodrigo Lasmar, médico da seleção, receber, nesta quinta-feira, informações do departamento médico do Liverpool. A lesão, segundo o comunicado, impede o atacante de participar de treinos e jogos nas próximas semanas.

Com belas atuações, Vinicius Junior tem sido um dos destaques do Real Madrid, a ponto de receber constantes elogios do técnico Carlo Ancelotti, dos companheiros de equipe e da imprensa espanhola.