Tite convoca Vinicius Junior para lugar de Roberto Firmino

O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira, o atacante Vinicius Junior para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O atleta do Real Madrid vai substituir Roberto Firmino, do Liverpool, desconvocado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.
O corte de Firmino foi revelado após Rodrigo Lasmar, médico da seleção, receber, nesta quinta-feira, informações do departamento médico do Liverpool. A lesão, segundo o comunicado, impede o atacante de participar de treinos e jogos nas próximas semanas.
Com belas atuações, Vinicius Junior tem sido um dos destaques do Real Madrid, a ponto de receber constantes elogios do técnico Carlo Ancelotti, dos companheiros de equipe e da imprensa espanhola.
O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos, após 11 partidas (10 vitórias e um empate). A seleção começa a se reunir na próxima segunda-feira, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira. Cinco dias depois, a equipe fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, na província de San Juan.