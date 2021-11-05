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Seleção Brasileira

Tite convoca Vinicius Junior para lugar de Roberto Firmino

Roberto Firmino, do Liverpool, foi desconvocado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda
Agência Estado

Agência Estado

Publicado em 

05 nov 2021 às 12:21

Publicado em 05 de Novembro de 2021 às 12:21

Vinicius Junior deu show na goleada do Real Madrid
Vinicius Junior terá chance na Seleção Brasileira Crédito: Real Madrid/Divulgação
O técnico Tite convocou, nesta sexta-feira, o atacante Vinicius Junior para os próximos dois jogos da seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa do Mundo do Catar em 2022. O atleta do Real Madrid vai substituir Roberto Firmino, do Liverpool, desconvocado após confirmada a lesão muscular na região posterior da coxa esquerda.
O corte de Firmino foi revelado após Rodrigo Lasmar, médico da seleção, receber, nesta quinta-feira, informações do departamento médico do Liverpool. A lesão, segundo o comunicado, impede o atacante de participar de treinos e jogos nas próximas semanas.
Com belas atuações, Vinicius Junior tem sido um dos destaques do Real Madrid, a ponto de receber constantes elogios do técnico Carlo Ancelotti, dos companheiros de equipe e da imprensa espanhola.
O Brasil lidera as Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos, após 11 partidas (10 vitórias e um empate). A seleção começa a se reunir na próxima segunda-feira, em São Paulo, local do jogo contra a Colômbia na quinta-feira. Cinco dias depois, a equipe fará sua última partida em 2021 contra a Argentina, na província de San Juan.

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