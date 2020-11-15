Tite convoca Guilherme Arana, do Galo, para o jogo contra o Uruguai

O lateral-esquerdo Guilherme Arana foi convocado pelo técnico Tite para a Seleção Brasileira que enfrenta o Uruguai, terça-feira, 17 de novembro, pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2022. Ele ficará de fora do duelo do dia 18, quarta-feira, contra o Athletico-PR, em jogo adiado da sexta rodada do Brasileirão.

Porém, ele se recuperou para o jogo contra a Venezuela, entrando no segundo tempo, nesta sexta-feira, 13. Mesmo assim, Tite optou em levar o jogador do alvinegro para compor o grupo. Entretanto, a CBF fará nova bateria de exames da Covid-19 e se Telles der novamente resultado positivo, ele terá de ser cortado, já que as regras sanitárias do Uruguai não permitem a entrada de pessoas contaminadas no país. O lateral não está mais mais em estágio de transmissão do vírus. Guilherme Arana já juntará ao grupo de Tite ainda neste sábado, saindo da concentração do Galo, que venceu o Corinthians por 2 a 1 em São Paulo, pelo Brasileiro. Caso se confirme o teste positivo de Alex Telles, ele será o oitavo cortado da Seleção. Gabriel Menino, Rodrigo Caio, Eder Militão, Casemiro, Fabinho, Phillipe Coutinho, Pedro e Neymar já deixaram o elenco nacional.