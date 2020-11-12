Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Capixaba titular

Tite confirma seleção com Richarlison de centroavante e Ederson no gol

O técnico da seleção brasileira confirmou nesta quinta (12) a escalação da equipe para o jogo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 nov 2020 às 16:48

Publicado em 12 de Novembro de 2020 às 16:48

Seleção Brasileira
O capixaba Richarlison treina na Granja Comary Crédito: Lucas Figueiredo / CBF
O técnico Tite, da seleção brasileira, confirmou nesta quinta-feira a escalação da equipe para o jogo contra a Venezuela, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2022. A partida desta sexta-feira, no estádio do Morumbi, terá como principais novidades em relação aos últimos treinamentos as presenças do goleiro Ederson e do atacante Richarlison posicionado como centroavante em vez de ponta. A equipe realizou a última atividade antes da partida pela manhã na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), antes da viagem para São Paulo.
Em entrevista coletiva, o treinador comentou ter sido bem difícil o trabalho com o elenco nos últimos tempos. Desde a lista de convocação até agora foram seis baixas seja por lesão ou por contaminação com o novo coronavírus. Inclusive, ainda nesta quinta-feira o lateral-direito Gabriel Menino foi cortado após testar positivo para a doença. Porém, para Tite os problemas podem apresentar também alguns benefícios, como a chance para os substitutos.
"São desafios que todas as seleções têm enfrentado. Essa convocação teve um número maior do que realmente acontece, ou por lesão ou pelo problema da covid-19. Eu quero olhar esse lado real também. As oportunidades surgem", explicou o treinador. "Nós não queremos que problemas de lesões aconteçam, mas também fica uma outra oportunidade para um atleta de alto nível também vir e se apresentar", acrescentou.
O treinador confirmou que Ederson será o titular no gol. Apesar de Alisson estar recuperado de lesão e à disposição da equipe, Tite vai dar chance para o jogador do Manchester City. Com Neymar machucado, o ataque será por formado por Roberto Firmino, Gabriel Jesus e Richarlison, que em vez de atuar como ponta, será escalado de centroavante titular.
A mudança tática é nova na seleção brasileira. Nos últimos jogos, Firmino foi quem atuou de centralizado. "A colocação em relação ao Richarlison é '9'. A do Firmino vai ser um jogador mais livre, mais arco do que flecha. Diferentemente do outro jogo, vai ser mais articulador. Eu não quero entrar em mais detalhes também. Em termos de estratégia, a gente procura preservar alguma informação", disse.
Com isso, o Brasil será escalado contra a Venezuela com: Ederson; Danilo, Marquinhos, Thiago Silva e Renan Lodi; Allan, Douglas Luiz e Éverton Ribeiro; Gabriel Jesus, Roberto Firmino e Richarlison. Depois da partida desta sexta-feira, o time volta a campo na terça diante do Uruguai, em Montevidéu.
Para o jogo no Uruguai o treinador deve contar com o retorno de Neymar. O atacante do Paris Saint-Germain por enquanto tenta se recuperar de lesão na coxa esquerda.

Veja Também

Seleção feminina e seleção olímpica podem atuar no Kleber Andrade após pandemia

Casagrande vai à CBF oferecer Kleber Andrade para jogos da Seleção

Com capixaba Richarlison de modelo, seleção brasileira lança camisas

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
ES divulga a lista de 9 mil selecionados no programa CNH Social 2026
Imagem BBC Brasil
EUA x Irã: quatro cenários possíveis do que vem pela frente no conflito
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva durante entrevista
Prepare o bolso porque a conta vai chegar

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados