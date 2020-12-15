Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tite afirma que votou em Neymar para melhor do mundo e elogia De Bruyne: 'Gosto e não é pouco'
futebol

Tite afirma que votou em Neymar para melhor do mundo e elogia De Bruyne: 'Gosto e não é pouco'

Treinador da Seleção Brasileira, que tem poder de voto no prêmio 'The Best', da Fifa, faz campanha por Neymar. Meia do Manchester City também é elogiado pelo comandante...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 dez 2020 às 17:02

Publicado em 15 de Dezembro de 2020 às 17:02

Crédito: Pedro Martins/MoWA Press
O técnico Tite, da Seleção Brasileiro, disse que votou em Neymar para o prêmio de melhor do mundo, que será entregue na próxima quinta-feira. Apesar da preferência do treinador, o camisa 10 do Paris Saint-Germain ficou de fora da disputa final, que terá Lewandowski, Messi e Cristiano Ronaldo.
+ Veja a tabela da Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2022
- Minha votação foi Neymar, Lewandowski e De Bruyne. Neymar não só evoluiu como pessoa, como evoluiu no desenvolvimento técnico. Além de ser um ótimo finalizador, ele evoluiu no aspecto da armação que em uma jogada ele decide o jogo. Ele é arco e flecha - disse Tite em entrevista ao "SporTV".
+ Oitavas da Champions: saiba os craques mais valiosos que seguem no torneio
O comandante nacional também elogiou o meia Kevin De Bruyne, do Manchester City. O nome do belga foi muito questionado por não aparecer na lista final.
- Repito: votei nessa ordem. Neymar, Lewandowski e De Bruyne. Mas vou te falar: gosto do De Bruyne e não é pouco - concluiu Tite.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Debaixo de chuva, Guns N' Roses chega a Vitória para show inédito no ES
Imagem de destaque
O que se sabe sobre o 1º dia de negociações de paz entre Irã e EUA no Paquistão
Imagem de destaque
Os alertas de especialistas antes de começar a usar canetas emagrecedoras

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados