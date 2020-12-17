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futebol

Tira-teima! Ceará e Fortaleza disputam último clássico do ano

Com três vitórias, o Leão aparece com uma pequena vantagem em cima do maior rival...

Publicado em 17 de Dezembro de 2020 às 18:56

LanceNet

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Publicado em 

17 dez 2020 às 18:56
Crédito: Felipe Santos/Ceará SC
A temporada 2020 tem sido agitada para os rivais Fortaleza e Ceará. No próximo domingo, os dois se enfrentam pela sétima vez e prometem se entregar ao máximo para dar alegria ao torcedor.
+ TABELA DE CLASSIFICAÇÃO DO CAMPEONATO BRASILEIRO
Até o momento, a vantagem é do Fortaleza. Com três vitórias, todas pelo estadual, o Tricolor ficou com o bicampeonato cearense e a hegemonia do estado.
Por outro lado, o Vozão, que venceu apenas duas vezes, ficou com uma vitória importante na semifinal da Copa do Nordeste, torneio onde o Ceará levou a taça para casa. O outro triunfo no turno do Brasileirão.A única vez que ambos ficaram empatados foi na fase inicial da Copa do Nordeste. O Vozão abriu o marcador, mas o Leão reagiu em bicicleta de Osvaldo.
Veja os duelos:
CearenseCeará 1 x 2 FortalezaCeará 1 x 2 FortalezaFortaleza 1 x 0 Ceará
Copa do NordesteFortaleza 1 x 1 CearáCeará 1 x 0 Fortaleza
BrasileirãoCeará 1 x 0 Fortaleza

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