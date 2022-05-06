Tiquinho Soares celebra título do Campeonato Grego pelo Olympiacos: 'Conseguimos nosso objetivo'

O dia 4 de maio de 2022 se tornou especial para Tiquinho Soares após o atacante do Olympiacos levantar pela primeira vez a taça do Campeonato Grego. A equipe dirigida pelo técnico português Pedro Martins conquistou o feito restando ainda quatro rodadas para o fim da competição (o 47º de sua história).- Muito bom ser campeão. Estou bastante contente por esse título. Foi uma temporada muito difícil, mas conseguimos o nosso objetivo que era ser campeão grego - comentou Tiquinho Soares.

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Com a vitória no clássico contra o PAOK, por 2 a 1, o Olympiacos chegou aos 76 pontos e não pode ser mais alcançado na competição. O atacante fez uma avaliação do jogo que garantiu a conquista.

- Jogo difícil, um clássico contra um rival bastante forte dentro de casa. Fizemos um bom jogo e conseguimos conquistar o título na casa de um grande adversário - disse.

No Campeonato Grego, Tiquinho Soares esteve em 30 dos 32 jogos até aqui. Com isso, ele atuou por mais de 1.400 minutos e marcou sete gols. O contrato com o clube vai até a metade de 2024.

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- No momento vou esperar acabar a temporada da melhor forma. Depois desfrutar um pouco das férias e ver o que vai acontecer sobre o meu futuro. Seja feita a vontade de Deus - finalizou.