Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Esportes
  • Futebol
  • Tiquinho Soares avalia primeiro jogo pelo Tianjin Teda no Campeonato Chinês: 'Foi uma boa estreia'
futebol

Tiquinho Soares avalia primeiro jogo pelo Tianjin Teda no Campeonato Chinês: 'Foi uma boa estreia'

Atacante atuou durante 90 minutos e deu uma assistência na vitória contra o Shenzhen...

Publicado em 16 de Outubro de 2020 às 10:56

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

16 out 2020 às 10:56
Crédito: Tiquinho Soares teve uma boa estreia pelo Tianjin Teda - Reprodução/Sina
Tiquinho Soares teve uma estreia perfeita pelo Tianjin Teda. Na madrugada desta sexta-feira, o atacante atuou durante 90 minutos e deu uma assistência na vitória contra o Shenzhen por 2 a 0. O jogo foi o primeiro pelo playoff do rebaixamento do Campeonato Chinês.
A partida de volta será fora de casa e está marcada para a próxima quarta-feira, às 4h30 (horário de Brasília), fora de casa. Eliminar o adversário praticamente garante o Tianjin Teda na elite do futebol do país.
- Muito importante ganhar. Trabalhar com vitória é muito diferente. Fizemos um bom resultado, mas a equipe adversária é muita qualificada. Então não podemos ficar acomodado sabendo que ainda tem outro jogo. Vamos trabalhar mais para que no próximo jogo a gente possa dar continuidade ao jogo de hoje. Não podemos baixar a nossa cabeça - comentou Tiquinho Soares.
Tiquinho Soares antes da estreia pelo Tianjin Teda ficou confinado em um hotel para cumprir a quarentena de 14 dias. É obrigatório na China o isolamento após desembarcar no país. Mesmo no quarto, ele chegou a manter a forma física com exercícios aeróbicos.
- Acho que foi uma boa estreia. Depois de muito tempo sem jogar me senti bem fisicamente e pude ajudar minha equipa com uma assistência e com muita garra. Estou feliz por isso e agora é dar continuidade.
Após quase quatro temporadas no Porto, onde fez 140 jogos e 64 gols, o paraibano também analisou o estilo de jogo comparando o futebol português com o chinês.
- A diferença entre os dois países são a parte tática e a intensidade. O resto é tudo igual. Futebol não muda muita coisa em qualquer lugar do planeta - finalizou.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Hernandez Vitorasse, vereador de Afonso Cláudio
Vereador do ES é alvo de processo por suspeita de monitorar prefeito com sistema da PRF
A CBN Vitória comemora 30 anos com o programa Fim de Expediente
Jornalismo não tem que ser mais rápido, tem que ser mais preciso que as rede sociais, diz Milton Jung
Imagem de destaque
Como foi a negociação para 'ressuscitar' Sherlock Holmes, o detetive mais famoso da literatura universal

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados