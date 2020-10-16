Tiquinho Soares avalia primeiro jogo pelo Tianjin Teda no Campeonato Chinês: 'Foi uma boa estreia'

Crédito: Tiquinho Soares teve uma boa estreia pelo Tianjin Teda - Reprodução/Sina

Tiquinho Soares teve uma estreia perfeita pelo Tianjin Teda. Na madrugada desta sexta-feira, o atacante atuou durante 90 minutos e deu uma assistência na vitória contra o Shenzhen por 2 a 0. O jogo foi o primeiro pelo playoff do rebaixamento do Campeonato Chinês.

A partida de volta será fora de casa e está marcada para a próxima quarta-feira, às 4h30 (horário de Brasília), fora de casa. Eliminar o adversário praticamente garante o Tianjin Teda na elite do futebol do país.

- Muito importante ganhar. Trabalhar com vitória é muito diferente. Fizemos um bom resultado, mas a equipe adversária é muita qualificada. Então não podemos ficar acomodado sabendo que ainda tem outro jogo. Vamos trabalhar mais para que no próximo jogo a gente possa dar continuidade ao jogo de hoje. Não podemos baixar a nossa cabeça - comentou Tiquinho Soares.

Tiquinho Soares antes da estreia pelo Tianjin Teda ficou confinado em um hotel para cumprir a quarentena de 14 dias. É obrigatório na China o isolamento após desembarcar no país. Mesmo no quarto, ele chegou a manter a forma física com exercícios aeróbicos.

- Acho que foi uma boa estreia. Depois de muito tempo sem jogar me senti bem fisicamente e pude ajudar minha equipa com uma assistência e com muita garra. Estou feliz por isso e agora é dar continuidade.

Após quase quatro temporadas no Porto, onde fez 140 jogos e 64 gols, o paraibano também analisou o estilo de jogo comparando o futebol português com o chinês.