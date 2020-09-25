Tiquinho Soares agradece ao Porto por sua passagem no clube e assina com o Tianjin Teda, da China

Crédito: Tiquinho Soares foicampeão português duas vezes com a camisa do Porto, nas temporadas 2017/18 e 2019/20 (Divulgação/FC Porto

Após três temporadas vitoriosas no Porto, o brasileiro Tiquinho Soares deixou o clube e assinou com o Tianjin Teda, da China. Com isso, o contrato do atacante com seu novo clube vai até junho de 2023 e ele embarcou rumo ao solo chinês na última quinta-feira. A transferência renderá em torno de seis milhões de euros (cerca de R$ 38 milhões) aos Dragões.

Aos 29 anos, Tiquinho revelou ser muito grato ao Porto e à torcida azul e branca por todo apoio durante sua passagem pelo clube português. Ele também destacou que conquistou títulos importantes e que cada momento será inesquecível em sua carreira.

- Sou muito grato ao FC Porto por tudo que construí com a camisa deste clube. Tenho certeza que cada momento vai ficar para sempre na minha memória. Consegui títulos importantes pelo clube e com certeza será inesquecível. Fui muito bem acolhido desde a minha chegada lá em janeiro de 2017 até a minha saída agora em setembro de 2020. Agradeço também a toda torcida azul e branca por me incentivar e apoiar em várias ocasiões. O meu desejo é que a equipe continue essa caminhada vitoriosa - declarou. Além disso, o atleta também comentou sobre o novo desafio na China, e sua motivação para jogar uma liga recheada de compatriotas. Os centroavantes Sandro Lima e Johnathan são os brasileiros do elenco do Tianjin Teda, que atualmente ocupa a lanterna do Grupo B da elite do futebol chinês.

- Vai ser um desafio grande na China. Vou precisar me adaptar a uma nova cultura, a minha família também, mas tenho certeza que vamos conseguir. Espero ter o mesmo sucesso no Tianjin Teda, que alcancei no FC Porto. Estou muito motivado para esse novo projeto, tem vários brasileiro no futebol chinês, e eu vou em busca de apresentar o meu melhor futebol. Espero que a caminhada seja bastante proveitosa - apontou.