Tinga sonha com estreia do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Crédito: Divulgação/Leonardo Moreira/Fortaleza

Após o baque da eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza junta os cacos e começa a pensar na final do estadual, onde reencontra o Ceará. Porém, além da final no certame cearense, o Leão também foca no Campeonato Brasileiro.Na temporada passada, o Tricolor fez a sua reestreia na elite e conseguiu uma campanha excelente, que culminou com uma vaga na Copa Sul-Americana.

Dentro do elenco, a expectativa é que o Fortaleza consiga manter o padrão de bons resultados e dê um salto mais alto na tabela.

‘Acho que tem dez dias que a gente vai treinar pra tá bem preparado. A gente sabe que o Athletico vai ter decisão do Estadual, eles vão ter pouco tempo. No primeiro jogo, a gente tem que se entregar sabendo que na quarta-feira já tem outro’, declarou Tinga.

‘A gente vai levantar a cabeça pra ficar preparado pra manter essa maratona de jogos que a gente vai ter agora. A gente vai focar, se concentrar cada vez mais pra conseguir nossos objetivos’, completou.