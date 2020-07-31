AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

futebol

Tinga sonha com estreia do Fortaleza no Campeonato Brasileiro

Sem a Copa do Nordeste pelo caminho, o Tricolor já começa a planejar a sua participação no torneio nacional...

Publicado em 31 de Julho de 2020 às 20:46

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

31 jul 2020 às 20:46
Crédito: Divulgação/Leonardo Moreira/Fortaleza
Após o baque da eliminação na Copa do Nordeste, o Fortaleza junta os cacos e começa a pensar na final do estadual, onde reencontra o Ceará. Porém, além da final no certame cearense, o Leão também foca no Campeonato Brasileiro.Na temporada passada, o Tricolor fez a sua reestreia na elite e conseguiu uma campanha excelente, que culminou com uma vaga na Copa Sul-Americana.
Dentro do elenco, a expectativa é que o Fortaleza consiga manter o padrão de bons resultados e dê um salto mais alto na tabela.
‘Acho que tem dez dias que a gente vai treinar pra tá bem preparado. A gente sabe que o Athletico vai ter decisão do Estadual, eles vão ter pouco tempo. No primeiro jogo, a gente tem que se entregar sabendo que na quarta-feira já tem outro’, declarou Tinga.
‘A gente vai levantar a cabeça pra ficar preparado pra manter essa maratona de jogos que a gente vai ter agora. A gente vai focar, se concentrar cada vez mais pra conseguir nossos objetivos’, completou.
Na estreia do Brasileirão, o rival do Fortaleza será o Athletico, no dia 8 de agosto, na Arena Castelão.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Cresce frustração com demora dos resgates na venezuela: 'Há edifícios onde não foi removida sequer uma única pedra'
Polícia Militar tem 1.008 vagas em concurso público
Guarapari, IBGE e Polícia Militar: 39 mil vagas em concursos e seleções
O Corpo foi encami8nhado para para a Seção Regional de Medicina Legal (SML) da Polícia Científica, em Linhares
Homem morre após invadir casa e ser imobilizado com 'mata-leão' em Linhares

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados