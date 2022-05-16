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futebol

Tinga lamenta derrota para o Botafogo, mas diz que Fortaleza precisa 'virar a chave'

Leão do Pici saiu em vantagem no Nilton Santos, mas acabou sofrendo a virada...

Publicado em 15 de Maio de 2022 às 21:25

LanceNet

LanceNet

Publicado em 

15 mai 2022 às 21:25
O Fortaleza segue sem vencer no Brasileirão em 2022. Fora de casa, a equipe cearense saiu na frente do Botafogo, mas perdeu Ceballos expulso ainda no primeiro tempo e acabou levando a virada nos minutos finais. Após o final do confronto, Tinga concedeu entrevista e lamentou o resultado negativo.
- A gente tem que ter a cabeça erguida porque fizemos um grande primeiro tempo. Infelizmente, teve a expulsão no começo do jogo. Mas a gente estava comandando o primeiro tempo, tivemos várias oportunidades, mas jogar com um jogador a menos é complicado. A gente vacilou e tomamos o segundo gol. E depois tentamos, mas não conseguimos.
Em seguida, o camisa 2 reconheceu o momento ruim vivido pelo Fortaleza no Brasileirão, mas disse que a equipe agora precisa 'virar a chave' e focar no próximo compromisso pela Libertadores, contra o Alianza Lima, no Peru.
- Tem que levantar a cabeça. A gente tem que continuar no nosso foco, querendo mais, tendo nossa intensidade, e agora é virar a chave. Sei que tá difícil agora no Brasileirão, a gente está em último, mas temos muita competição ainda pela frente. Mas agora é virar a chave, é Libertadores agora, e temos que fazer um grande jogo lá contra o Alianza Lima para conseguirmos a vitória e conseguir mais um passo para a classificação.
O duelo contra o Alianza Lima acontece na próxima quarta-feira (18), em Lima, às 23h (horário de Brasília). Atualmente, o Fortaleza tem quatro pontos e aparece na 3ª colocação do grupo, estando atrás do Colo-Colo, que soma sete e hoje se classificaria junto com o River Plate para o mata-mata.
Crédito: Divulgação/LeonardoMoreira/Fortaleza

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