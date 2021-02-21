Tinga dispara contra postura do Fortaleza em goleada: 'É inadmissível'

Se o Fortaleza confiava em sacramentar a sua permanência na Série A diante do Bahia, o elenco comandado por Enderson Moreira deixou o campo da Arena Castelão frustrado após tomar uma goleada de 4 a 0.
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Na saída de campo, os atletas estavam chateados pelo que houve em campo e um dos mais exaltados era o lateral-direito Tinga.
‘O time do Bahia é qualificado, com certeza, mas não estava num momento bom. Conseguiram empate com o Atlético-MG, mas é inadmissível tomar quatro gols quase da mesma forma, (em) contra-ataque, erro nosso’, avaliou.
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Com o resultado negativo, o Fortaleza fecha a rodada na 16ª colocação, uma acima do Z4, com 41 pontos. O Vasco, primeiro time da zona de rebaixamento, aparece com 37.