Tinga comenta sobre 'falhas' do Fortaleza nas últimas partidas

Crédito: Tinga é titular do Fortaleza (Divulgação/Leonardo Moreira/Fortaleza

O sinal de alerta está mais do que ligado no Fortaleza. Com aproveitamento ruim nas últimas rodadas do Brasileirão, a equipe de Vojvoda precisa buscar os pontos fundamentais para manter vivo o sonho da Libertadores.

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Dentro do elenco, o clima é de cobrança e o jogo contra o Fluminense é considerado a chave da virada para o time recuperar o bom momento.

Antes do confronto, o lateral Tinga citou a falta de atenção do time nos momentos cruciais das últimas rodadas.