Tinga comenta sobre 'falhas' do Fortaleza nas últimas partidas

O sinal de alerta está mais do que ligado no Fortaleza. Com aproveitamento ruim nas últimas rodadas do Brasileirão, a equipe de Vojvoda precisa buscar os pontos fundamentais para manter vivo o sonho da Libertadores.
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Dentro do elenco, o clima é de cobrança e o jogo contra o Fluminense é considerado a chave da virada para o time recuperar o bom momento.
Antes do confronto, o lateral Tinga citou a falta de atenção do time nos momentos cruciais das últimas rodadas.
‘Temos que pegar esses erros que estamos cometendo e virar motivação, ficar mais ligado e concentrado. Sabemos que o jogo de quarta-feira vai ser difícil, o Fluminense vem jogando muito bem, vem em sequência de vitórias. Bom que eles vão dar espaço para a gente, então vamos tentar fazer o máximo, rodar a bola, trabalhar, usar os contra-ataques. Vamos fazer de tudo para vencer, mesmo fora de casa vamos jogar para frente’, destacou.