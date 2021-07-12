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Tinga comemora vitória que deixa o Fortaleza no G-4 do Brasileirão

Lateral elogiou seus companheiros e espera que os triunfos permaneçam para que o Leão continue em alta...
LanceNet

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Publicado em 

11 jul 2021 às 22:58

Publicado em 11 de Julho de 2021 às 22:58

Crédito: Divulgação/Fortaleza
O Fortaleza conseguiu um bom resultado no encerramento da 11ª rodada do Brasileirão ao bater o Corinthians por 1 a 0, na Arena Castelão.
Além do triunfo como mandante, o Tricolor comemorou a entrada do time no G-4, onde lhe dá o direito de sonhar com uma vaga na Libertadores.
Após o confronto, o lateral Tinga não escondeu a sua felicidade pelo feito e espera que o Fortaleza mantenha o padrão para ficar sempre no topo.
‘Importante estar no G-4. Nosso objetivo é sempre a permanência primeiro, mas a gente quer continuar. É jogo a jogo. Tem trabalhar muito, não tem nada ganho, tem de continuar trabalhando cada vez mais. Importante ter descanso agora. Faz tempo que a gente não descansa uma semana inteira. Vai dar tempo para recuperar todo mundo para estar afiado sábado contra o São Paulo’, afirmou ao Premiere.

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