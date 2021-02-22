Timo Werner comenta sobre adaptação ao futebol inglês

O atacante Timo Werner admitiu que está tendo dificuldades na sua adaptação à Premier League. Em entrevista à “Kicker”, o alemão afirmou que acreditava que iria ter o mesmo rendimento na Inglaterra que demonstrava na Bundesliga, mas elencou os fatores que dificultam as boas atuações com a camisa do Chelsea.- No começo, eu tinha a imagem de que continuaria fazendo minhas coisas aqui, mas nos últimos meses fui trazido para a Terra. Na Inglaterra, você nunca tem um jogo tranquilo. Os jogadores são altos, físicos e rápidos, até os defensores. É impressionante a intensidade da Premier League.