Timo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao Chelsea

O atacante Timo Werner fez sua partida de despedida com a camisa do RB Leipzig no último sábado e marcou dois gols na vitória contra o Augsburg. Em entrevista concedida ao “Sportbuzzer”, o alemão explicou a opção de ir para o Chelsea a partir da próxima temporada e revelou que teve proposta melhor financeiramente.
- Houve alguns clubes que lutaram por mim. A oferta completa do Chelsea foi a melhor para minha forma de jogo e para minha carreira. O dinheiro teve um papel pequeno. Do contrário, poderia ter ido para a China.
O atleta terminou o Campeonato Alemão como vice-artilheiro, com 28 gols, elogiou a nova equipe e confirmou que não jogará mais pelo RB Leipzig, apesar do time estar vivo na Liga dos Campeões. A partir do dia primeiro de julho, Timo Werner é definitivamente jogador do Chelsea e será pago pelo clube inglês, mesmo sem ainda podem jogar.E MAIS:Fundo de investimento árabe pode comprar Olympique de MarseilleDortmund está disposto a emprestar Meunier por dois meses ao PSGReal Madrid tem prioridade de compra de Achraf HakimiTécnico do Barcelona, Quique Setién, pede sacrifício de jogadores E MAIS: