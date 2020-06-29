Timo Werner afirma que dinheiro não foi fator para ir ao Chelsea

Crédito: ALEXANDER HASSENSTEIN / AFP

O atacante Timo Werner fez sua partida de despedida com a camisa do RB Leipzig no último sábado e marcou dois gols na vitória contra o Augsburg. Em entrevista concedida ao “Sportbuzzer”, o alemão explicou a opção de ir para o Chelsea a partir da próxima temporada e revelou que teve proposta melhor financeiramente.

- Houve alguns clubes que lutaram por mim. A oferta completa do Chelsea foi a melhor para minha forma de jogo e para minha carreira. O dinheiro teve um papel pequeno. Do contrário, poderia ter ido para a China.