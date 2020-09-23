Timo Werner admite surpresa pela derrota do Chelsea contra o Bayern

Timo Werner admitiu que ficou surpreso pela forma como o Chelsea foi eliminado para o Bayern na Liga dos Campeões, sobretudo na primeira partida, em que sofreu 3 a 0 em Londres, e quando o alemão ainda era jogador do RB Leipzig. Em entrevista para a “Sport Bild”, o atacante revelou que o resultado não jogou a favor de sua transferência, mas aquele momento também foi uma virada para os ingleses.- A derrota do Chelsea por 3 a 0 no jogo de ida contra o Bayern não jogou a favor da ida para Londres. Eu falo abertamente, pois com o Leipzig nós sempre fizemos jogos bons e apertados contra o Bayern. Mostrando ao Chelsea seus pontos fracos, o clube começou a trabalhar nas peças do quebra-cabeça para alcançar o Bayern.
Nesta janela de transferência, os Blues gastaram muito dinheiro com Werner, Kai Havertz, Ben Chilwell e Ziyech, além das contratações sem custos de Thiago Silva e Malang Sarr. O clube quer estar apto a disputar todos os títulos da temporada, mas já sofreu um grande revés contra o Liverpool pela segunda rodada do Campeonato Inglês.