Time titular do Grêmio engata duas vitórias consecutivas

Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!

Após alguns dias de folga, os titulares do Grêmio voltaram a campo no fim de semana contra o Pelotas e atuaram novamente diante do Internacional.

+ Jogadores da Juventus são flagrados: veja 25 casos de atletas que aprontaram na quarentena

Se as críticas por conta da decisão da Copa do Brasil foram pesadas, pelo menos os atletas mostraram poder de reação e conseguiram bons resultados.

Contra o Pelotas, a etapa inicial decepcionou, mas no segundo tempo deslanchou e o time conseguiu massacrar o rival por 4 a 0.

No Gre-Nal, o duelo também deixou a desejar em vários aspectos, mas o Tricolor foi efetivo, principalmente na reta final e saiu com a vitória graças a uma bomba de Léo Chú.

+ Atlético-MG se aproxima de meia do São Paulo, atualização no negócio envolvendo Matheus Babi… Veja o Dia do Mercado