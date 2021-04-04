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futebol

Time titular do Grêmio engata duas vitórias consecutivas

Após alguns dias fora de combate, o Tricolor jogou com a força máxima diante do Inter e Pelotas e obteve duas vitórias...

Publicado em 04 de Abril de 2021 às 10:45

LanceNet

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Publicado em 

04 abr 2021 às 10:45
Crédito: PABLO NUNES/Photo Premium/Lancepress!
Após alguns dias de folga, os titulares do Grêmio voltaram a campo no fim de semana contra o Pelotas e atuaram novamente diante do Internacional.
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Se as críticas por conta da decisão da Copa do Brasil foram pesadas, pelo menos os atletas mostraram poder de reação e conseguiram bons resultados.
Contra o Pelotas, a etapa inicial decepcionou, mas no segundo tempo deslanchou e o time conseguiu massacrar o rival por 4 a 0.
No Gre-Nal, o duelo também deixou a desejar em vários aspectos, mas o Tricolor foi efetivo, principalmente na reta final e saiu com a vitória graças a uma bomba de Léo Chú.
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Agora, a expectativa de Renato e seus comandados é que o time continue com os bons resultados no meio da semana, quando abre a eliminatória na Libertadores contra o Independiente Del Valle.

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