Time Sub-17 do São Paulo participa de treino com o elenco principal

O treinamento do São Paulo nesta quarta-feira contou com a presença do time Sub-17 do Tricolor no CT da Barra Funda. A atividade vem sendo uma rotina nos treinos do elenco principal para dar ritmo de jogo à equipe nestas semanas sem jogos.
Carneiro foi mais um: relembre gringos que não deixaram saudade no São Paulo
Conforme imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, foram realizadas atividades de um contra um, na qual um jogador do Sub-17 tentava driblar um atleta do profissional. O novo contratado William foi um dos que participaram.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DO CAMPEONATO PAULISTA DE 2021 No fim de semana passado, além do sub-17, houve atividade com a participação do sub-20. Essas atividades também podem servir como uma observação da comissão técnica em relação aos jovens de Cotia. Vale ressaltar que o Campeonato Paulista continua paralisado por conta da fase emergencial para conter a pandemia de Covid-19. A paralisação, por enquanto, está mantida até o próximo dia 11. A Federação Paulista de Futebol tenta convencer o Ministério Público de São Paulo a retomar a competição.