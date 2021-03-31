Time Sub-17 do São Paulo participa de treino com o elenco principal

Crédito: Twitter/São Paulo

O treinamento do São Paulo nesta quarta-feira contou com a presença do time Sub-17 do Tricolor no CT da Barra Funda. A atividade vem sendo uma rotina nos treinos do elenco principal para dar ritmo de jogo à equipe nestas semanas sem jogos.

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Conforme imagens divulgadas pelo clube nas redes sociais, foram realizadas atividades de um contra um, na qual um jogador do Sub-17 tentava driblar um atleta do profissional. O novo contratado William foi um dos que participaram.