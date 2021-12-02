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Time sub-16 do São Paulo supera o Athletico-PR no CT do rival e vai à final do torneio Caju's Summer Cup

Garotos do Tricolor venceram o adversário por 1 a 0, em confronto realizado no CT do Caju, em Curitiba, e vão enfrentar o Flamengo nesta sexta-feira na luta pelo título da competição ...
LanceNet

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Publicado em 

02 dez 2021 às 20:16

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 20:16

Em jogo disputado nesta quinta-feira no CT do Caju, local de treinos do adversário, o time sub-16 do São Paulo venceu o Athletico-PR por 1 a 0 e garantiu vaga na final do torneio amistoso Caju's Summer Cup. Foi a terceira vitória seguida do Tricolor, que vinha de triunfos sobre Coritiba e Atlético-MG em seus dois últimos confrontos pela primeira fase da competição.> Veja classificação e simulador do Brasileirão-2021 clicando aqui
Com isso, o time da base são-paulina avançou para enfrentar na decisão o Flamengo, que na outra semifinal desta quinta goleou o Azuris, do Paraná, por 5 a 0. O duelo que valerá o título começa às 10h30 desta sexta-feira e terá transmissão ao vivo da Furacão Live, canal de streaming do Athletico-PR, organizador deste torneio que conta com a participação de oito clubes.
O gol da vitória dos garotos formados em Cotia foi marcado por Paulinho. E vale lembrar que o Tricolor também já venceu a primeira edição desta competição, a Caju’s Winter Cup, com o seu time sub-15, em agosto.O time são-paulino fez o gol que garantiu vaga na decisão aos 27 minutos do primeiro tempo do jogo desta quinta-feira contra o Furacão. Depois de uma boa troca de passes, Paulinho recebeu cruzamento na área, dominou, levantou a bola e girou para finalizar e marcar um golaço na capital paranaense.
O São Paulo, comandado pelo técnico Mário Ramalho, teve a seguinte formação nesta quinta-feira, já incluindo quem entrou no decorrer do duelo: Rafael; Guilherme, João Pedro, Andrade e Léo Jance; Paz, Alves (Guilherme) e Perroni; Paulinho, João Henrique (Miranda) e Lucas Gabriel (Giovani).
Crédito: GarotosdoSãoPaulocomemoramogoldavitóriasobreoFuracãonestaquinta(Foto:GustavoOliveira/Athletico-PR

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