Time sub-16 do São Paulo é derrotado por equipe paranaense em estreia no torneio amistoso Caju's Summer Cup

Em confronto realizado nesta segunda-feira e que envolveu um dos times das suas categorias de base, a equipe sub-16 do São Paulo foi surpreendida ao ser derrotada pelo Azuris por 1 a 0, em Curitiba, na sua estreia no torneio amistoso Caju's Summer Cup. Esse adversário que superou os garotos do Tricolor neste duelo faz parte das divisões menores de um clube paranaense que foi fundado há apenas três anos e nove meses, em fevereiro de 2018.> Veja e simule a tabela do Brasileirão

Depois deste revés inesperado, os meninos são-paulinos disputarão mais duas partidas pela primeira fase desta competição. E o próximo embate será já nesta terça-feira, às 15h30, contra o Coritiba. Por meio de nota publicada em seu site oficial, o Tricolor informou que o jogo terá transmissão ao vivo pelo Furacão Live, canal de streaming do Athletico-PR, organizador do torneio amistoso.

No confronto desta segunda, o São Paulo tomou um gol do Azuris aos 18 minutos do segundo tempo e depois foi ao ataque para buscar o empate, mas o rival conseguiu segurar a vantagem de 1 a 0 até o término da partida.O time tricolor dirigido pelo técnico Mário Ramalho foi escalado nesta segunda com Andrey; Yuri, João Pedro, Andrade e Miranda; Paz, Alves e Maik; Perroni, Paulinho e Rick. Os goleiro Rafael e os jogadores de linha João Henrique, Léo Jance, Giovani e Lucas Gabriel entraram na equipe no decorrer do duelo.

Depois de encarar o Coritiba, o São Paulo fechará a sua campanha na fase inicial da Caju's Summer Cup contra o Atlético-MG, que em outro jogo desta segunda-feira estreou com uma derrota por 2 a 1 para a equipe do Coxa.

Nesta terça, logo após a partida do Tricolor, o Galo volta a campo para encarar o Azuriz. às 17h, pela segunda rodada do Grupo B. A competição também conta com as participações de Athletico-PR, Flamengo, Grêmio e Barra FC, de Santa Catarina. Estes quatro clubes compõem o Grupo A, que nesta segunda-feira pela manhã teve o Furacão vencendo o Barra por 3 a 0 e o empate por 1 a 1 entre flamenguistas e gremistas pela rodada inicial do torneio.

A segunda jornada desta chave também será disputada nesta terça-feira, quando o Rubro-Negro carioca encara a equipe catarinense, às 9h30, e os atleticanos medirão forças com o Tricolor gaúcho a partir das 11h.

Surpreendido na estreia desta segunda-feira, o time sub-16 do São Paulo foi campeão da Caju’s Winter Cup, outra competição amistosa, realizada em agosto, e agora precisará reagir nas duas rodadas seguintes deste novo torneio que serve como preparação da equipe para a próxima temporada.

QUEM É O SURPREENDENTE ALGOZ DO TRICOLOR?

Algoz do Tricolor na estreia, o Azuris é um clube-empresa que foi fundado pelo empresário Pedro Weber e um fundo de investidores, entre os quais o lateral-esquerdo Marcelo, do Real Madrid. Sua equipe sub-16 tem sua sede na cidade de Pato Branco, enquanto o seu time profissional, oitavo colocado no último Campeonato Paranaense, é baseado no município de Marmeleiro. No ano passado, o clube subiu à elite estadual após ser campeão da segunda divisão.