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futebol

Time representante da Oceania desiste do Mundial de Clubes

Auckland City preferiu não participar do torneio para não ser prejudicado nos campeonatos nacionais...
LanceNet

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Publicado em 

15 jan 2021 às 16:09

Publicado em 15 de Janeiro de 2021 às 16:09

Crédito: Auckland City/Divulgação
Nesta sexta-feira, 15, a FIFA anunciou que o Auckland City, da Nova Zelândia, desistiu de participar da edição do Mundial de Clubes da FIFA de 2020. O time neozelandês ganhou o posto de representante da Oceania após ter vencido a Liga dos Campeões da OFC.Guardiola fala sobre o futuro de Eric GarciaO governo da Nova Zelândia determinou uma quarentena obrigatória após o retorno da equipe do Qatar, o que afetaria a participação do Auckland City nas competições nacionais. Segundo o jornal “A Bola”, a FIFIA buscou um acordo com o executivo da Nova Zelândia, mas não conseguiu muda a situação.O Al Duhail, campeão do Qatar, que disputaria um jogo pré-eliminatória contra o Auckland City, garantiu vaga para a próxima fase. O Tigres (América do Norte), Bayern (Europa), Al Ahly (África) e Ulsan Hyundai (Ásia) já estão garantidos no Mundial de Clubes. O representante da América do Sul será conhecido após o confronto entre Santos e Palmeiras válido pela final da Libertadores.

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