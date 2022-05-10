Time que precisava de sete gols para subir consegue feito heroico na 4ª divisão inglesa

Uma das maiores loucuras da história do futebol inglês aconteceu no último sábado. Imagine, torcedor: seu time precisa de sete gols para subir de divisão e consegue tal feito, fazendo os quatro últimos gols nos 30 minutos finais.Foi o que aconteceu na 4ª divisão inglesa. O Bristol Rovers simplesmente precisava de sete gols para subir de categoria. A equipe enfrentava o Southcorpe pela última rodada e conseguiu o feito de uma maneira louca.

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O Bristol vencia por 3 a 0 até o 15° minuto do 2° tempo, mas conseguiu marcar os outros quatro gols nos últimos 30 minutos de jogo, conseguindo o acesso de maneira inacreditável. A torcida foi à loucura ao fim do jogo e invadiu o campo.

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A campanha do Bristol foi milagrosa. A equipe terminou a primeira metade da temporada perto da zona de rebaixamento e ainda teve um surto de Covid-19. Depois disso, o Bristol disparou e começou sua arrancada, chegando na zona dos play-offs na reta final e chegou com chances de acesso direto nas últimas rodadas. Por fim, na última rodada aplicaram a goleada que precisavam para subir.