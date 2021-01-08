Time feminino do São Paulo volta aos trabalhos na próxima segunda-feira

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net

A equipe feminina do São paulo já tem data para voltar aos treinamentos. Na próxima segunda-feira (11), as atletas que farão parte do elenco se apresentam no Estádio do Morumbi para dar início a preparação para a temporada, que deve começar em março.

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A comissão técnica e as jogadoras passarão por testes RT-PCR por conta da Covid-19. Para evitar aglomerações antes dos resultados, todas as atletas que residirem em São Paulo retornarão para as suas casas, enquanto as jogadoras de outras cidades serão alojadas separadamente em um hotel na região.

VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIRO A diretoria são-paulina se movimentou nos bastidores e renovou o contrato de 15 atletas: As goleiras Carla e Thais Helena; as laterais Natane, Giovana e Dani; as zagueiras Thais e Gislaine; as meio-campistas Yaya, Cris e Larissa; e as atacantes Glaucia, Duda, Carol, Giovaninha e Jaqueline seguem na equipe. Alguns reforços também devem chegar ao time.