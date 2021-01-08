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Time feminino do São Paulo volta aos trabalhos na próxima segunda-feira

Com competições previstas para começarem em março, equipe deve se reapresentar na segunda-feira renovadas e com algumas novidades para a temporada...
LanceNet

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Publicado em 

08 jan 2021 às 15:24

Publicado em 08 de Janeiro de 2021 às 15:24

Crédito: Igor Amorim/saopaulofc.net
A equipe feminina do São paulo já tem data para voltar aos treinamentos. Na próxima segunda-feira (11), as atletas que farão parte do elenco se apresentam no Estádio do Morumbi para dar início a preparação para a temporada, que deve começar em março.
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A comissão técnica e as jogadoras passarão por testes RT-PCR por conta da Covid-19. Para evitar aglomerações antes dos resultados, todas as atletas que residirem em São Paulo retornarão para as suas casas, enquanto as jogadoras de outras cidades serão alojadas separadamente em um hotel na região.
VEJA A SITUAÇÃO DO SÃO PAULO NO CAMPEONATO BRASILEIRO A diretoria são-paulina se movimentou nos bastidores e renovou o contrato de 15 atletas: As goleiras Carla e Thais Helena; as laterais Natane, Giovana e Dani; as zagueiras Thais e Gislaine; as meio-campistas Yaya, Cris e Larissa; e as atacantes Glaucia, Duda, Carol, Giovaninha e Jaqueline seguem na equipe. Alguns reforços também devem chegar ao time.
A previsão, de acordo com a CBF, é de início das competições femininas no mês de março. O Brasileiro Feminino A-1 está previsto para começar no dia 28 e com a final planejada para o dia 26 de setembro. O estadual deve ter início apenas em agosto.

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