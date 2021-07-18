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Time feminino do Galo supera o América-MG nas quartas de final e consegue o acesso à elite em 2022

As Vingadoras se classificaram às semifinais do Brasileiro Feminino A2 e se juntam ao Cruzeiro na primeira divisão nacional...
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Publicado em 

18 jul 2021 às 18:19

Publicado em 18 de Julho de 2021 às 18:19

Crédito: O time alvinegro superou as Spartanas no duelo mineiro pela elite nacional-(Bruno Sousa/Atlético-MG
As Vingadoras, time feminino do Atlético-MG, conquistaram o tão sonhado acesso à Série A1 do Campeonato Brasileiro Feminino A2.
O time atleticano garantiu presença na elite do futebol feminino nacional ao empatar sem gols com o América, no jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Série A2. A partida foi disputada no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova.No jogo de ida das quartas de final, a equipe atleticana venceu por 3 a 1. As Vingadoras seguem invictas na competição, com sete vitórias e dois empates, 20 gols anotados e apenas três sofridos.
Agora, o time alvinegro aguarda a definição do adversário da semifinal, que será o vencedor do confronto entre CRESSPOM e Ceará, que se enfrentam neste domingo, em Fortaleza. No primeiro duelo entre as equipes, houve empate sem gols.

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