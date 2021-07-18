Time feminino do Galo supera o América-MG nas quartas de final e consegue o acesso à elite em 2022

O time atleticano garantiu presença na elite do futebol feminino nacional ao empatar sem gols com o América, no jogo de volta das quartas de final do Brasileirão Série A2. A partida foi disputada no estádio das Alterosas, no SESC Venda Nova.No jogo de ida das quartas de final, a equipe atleticana venceu por 3 a 1. As Vingadoras seguem invictas na competição, com sete vitórias e dois empates, 20 gols anotados e apenas três sofridos.