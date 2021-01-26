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futebol

Time feminino do Atlético-MG estreia com empate no Brasileiro Sub-18

O Galo Feminino iniciou a competição nacional diante do Sport-PE, em Sorocaba, no interior de São Paulo...
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Publicado em 

26 jan 2021 às 20:00

Publicado em 26 de Janeiro de 2021 às 20:00

Crédito: As meninas alvinegras ficaram na igualdade por 1 a 1 com as pernambucanas-(Divulgação/Atlético-MG
O Galo Futebol Feminino, equipe feminina do Atlético-MG, estreou com empate no Campeonato Brasileiro Sub-18. Na tarde desta terça-feira, 26 de janeiro, no CT do Sorocaba, em São Paulo, palco de todas as partidas desta primeira fase da competição, as Vingadoras empataram por 1 a 1 com o Sport-PE.
A equipe atleticana abriu o placar com a meia Alice, aos sete minutos do primeiro tempo, e o time pernambucano empatou aos 34 da etapa final, com Mirelly.
O Atlético está no Grupo C do torneio, ao lado de Sport (PE), Santos (SP) e Vitória (BA). Na outra partida da chave, o Santos venceu o Vitória por 3 a 0.Na próxima rodada, as Vingadoras irão enfrentar o Vitória (BA), quinta-feira (28), às 10h30, no campo um do CT do Sorocaba.
CONFIRA A TABELA ATUALIZADA DA SÉRIE A DO BRASILEIRÃO Próximos jogos:​28.01 – 10h30 - Vitória/BA x Atlético-MG - CT do Sorocaba 130.01 – 08h - Santos/SP x Atlético-MG - CT do Sorocaba 101.02 – 15h30 - Atlético-MG X Santos/SP - CT do Sorocaba 203.02 – 10h30 - Atlético-MG x Vitória/BA - CT do Sorocaba 205.02 – 8h - Sport/PE x Atlético-MG - CT do Sorocaba 1
Entraram durante o jogo: Flávia Pissaia, Aisha, Vitória, Thalita, Gisele e Camilly.Fórmula de disputa da competição - Na primeira fase, os 24 clubes foram distribuídos em seis grupos de quatro e irão se enfrentar em turno e returno, dentro de cada grupo. Avançam para a segunda fase os seis primeiros colocados de cada grupo, além dos dois melhores segundos colocados.
Na segunda fase, os oito classificados serão distribuídos em dois grupos de quatro equipes, que se enfrentarão em turno único, dentro de cada grupo. Essa etapa será disputada em Criciúma (SC).
Os dois melhores de cada grupo avançam para as semifinais, que acontecerão em partidas de ida e volta.

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