Time de transição do Galo volta aos treinos e terá Léo Silva coordenando

Crédito: Léo Silva volta ao Galo para comandar o time de transição do alvinegro-(Reprodução/TV Galo

Após quase encerrar as atividades, o time de transição do Atlético-MG estará novamente em campo na Cidade do Galo. A equipe tem Leandro Zago como treinador e o ex-zagueiro da equipe, Leonardo Silva, como coordenador. Léo Silva se aposentou do futebol no fim de 2019 e se preparou para seguir nova jornada no time alvinegro. O agora dirigente falou sobre essa nova etapa profissional.

- Uma nova função. Momento de relembrar muitas coisas que tive como atleta, agora numa nova função, com uma nova responsabilidade, para conduzir de maneira positiva, assim como foi na minha carreira como atleta. Bem gostoso voltar e poder falar dessa minha nova função e relembrar tudo aquilo que já passei aqui dentro. É uma experiência de 20 anos. Não que isso seja o suficiente, mas a gente está sempre se capacitando, procurando coisas novas para auxiliar em todos os sentidos - disse Léo, que detalhou mais o que o time de transição poderá fazer pelo grupo principal do Galo.

- A princípio, a ideia é fazer com que esses atletas evoluam, tenham oportunidades. Tudo que vivi dentro de campo vou procurar passar para eles, para que possam evoluir cada vez mais no projeto, que é introduzi-los na equipe profissional e fazer com que eles amadureçam cada vez mais na equipe de sparring, de transição. Está sendo positivo para buscar, na medida do possível, novas informações, capacitações, para que eu possa estar cada vez mais apto a cumprir minha função e ajudar nessa ligação base-profissional, para ajudar esses atletas e auxiliar na medida do possível - completou.E MAIS:Vale pode ser nova patrocinadora de Cruzeiro, América-MG e Atlético-MGAtlético-MG rescinde o contrato com o meia DodôGalo está perto de fechar com o zagueiro Junior Alonso, do Boca, segundo imprensa argentinaMorre Ronaldo, atacante do Verdão que deixou Corinthians na fila em 74América-MG faz novos testes para detectar a presença da Covid-19Lista de atletas reforçada

O grupo de atletas do time de transição tem jogadores entre 16 e 24, que estão base do clube, ou já passaram do tempo de ficarem nas equipes de formação. Eles treinarão diariamente na Cidade do Galo e serão observados pela comissão técnica de Jorge Sampaoli. - Vai fazer com que os atletas treinem e amadureçam com maior proximidade do trabalho que o Sampaoli implementa no profissional. Fazer com que esses atletas evoluam, servindo jogadores para o Sampaoli, para estarem sendo observados, avaliados. Não que não sirvam, caso não tenham uma boa avaliação no primeiro dia, ou que já serão introduzidos no profissional no primeiro dia. É uma rotatividade constante, dando oportunidade de avaliação a esses atletas, auxiliando a equipe profissional no que for necessário com a demanda do treinador, que é o Sampaoli - disse Léo Silva.

O time de transição terá os reforços do volante Ramón Martinez e do lateral-esquerdo Lucas Hernandez, que ficaram de fora dos planos de Sampaoli. Maritinez pode até ser reintegrado ao time principal, já que o clube está apenas com Allan para a posição e os reforços Alan Franco e Léo Sena ainda não se apresentaram. Confira a lista de jogadores do time transição do alvinegro.