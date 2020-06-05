Time de Luan reestreia goleando na Liga Austríaca

Quando a última rodada da Liga Austríaca foi disputada no início de Março, a situação do SKN Pölten era delicada. O clube do brasileiro Luan terminou a primeira fase da competição com uma campanha irregular. Quase três meses depois e com um novo treinador no comando, a equipe goleou o Tirol por 5 a 0 na reabertura do futebol local, na última terça-feira. Luan comentou a importância da brilhante vitória.
- Estrear no playoff assim era tudo que precisávamos. Conquistamos a vitória e além disso mostramos aos nossos rivais que merecemos ser respeitados. Temos dois objetivos claros: excluir qualquer possibilidade de descenso e levar o Pölten à próxima Liga Europa. Creio que começamos muito bem - afirmou.
Neste sábado o Pölten recebe o Áustria Vienna, outro time que também venceu na abertura do playoff que reúne os clubes que terminaram a fase inicial entre a sétima e a décima segunda posições. Para Luan, enfrentar o segundo maior campeão da Áustria neste momento não é um mau negócio.
- Atuaremos em casa e vindo de um resultado que nos deu bastante moral. Será uma partida dura para ambos, mas confio muito no futebol que estamos apresentando - encerrou.