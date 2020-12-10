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Time de Iniesta vence nos pênaltis e se classifica para a semifinal da Liga dos Campeões da Ásia

Ex-jogador do Barcelona entra na prorrogação, acerta cobrança de pênalti e vai encarar o Ulsan Hyundai na semifinal. Time sul-coreano eliminou Beijing Gouan, de Renato Augusto...
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Publicado em 

10 dez 2020 às 18:35

Publicado em 10 de Dezembro de 2020 às 18:35

Crédito: KARIM JAAFAR / AFP
O Vissel Kobe, time japonês onde joga Andrés Iniesta, está classificado para as semifinais da Liga dos Campeões da Ásia. Nesta quinta-feira, após empatar em 1 a 1 com o Suwon Samsung Bluewings, da Coreia do Sul, a equipe da Terra do Sol Nascente conquistou a vaga ao vencer por 7 a 6 na disputa de pênaltis.
+ Veja a tabela da Liga dos Campeões da EuropaplaceholderO time do Japão foi melhor na partida e teve o domínio no jogo, mas foi surpreendido no início. Os sul-coreanos abriram o placar aos seis minutos com Park após cruzamento de Ko. Aos 40 minutos, Kim foi expulso e Furuhashi bateu falta por baixo da barreira para empatar.

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