Time de Dudu, Al Duhail é derrotado em casa com gol no final e dá adeus à Liga dos Campeões da Ásia

O Al Duhail, do Catar, time do brasileiro Dudu, está fora da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe precisava somente de um empate no jogo em casa contra o Al-Taawoun, time da Arábia Saudita, mas foi derrotada no finalzinho e perdeu a vaga na próxima fase.Dudu, que ainda não marcou em seis jogos no Catar, deixou o campo aos 39 da etapa final, quando o placar ainda era 0x0. Dois minutos depois, Mitchell Duke fez o gol que deu a vitória aos sauditas, na única finalização da equipe no gol em todo a partida.