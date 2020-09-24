Time de Dudu, Al Duhail é derrotado em casa com gol no final e dá adeus à Liga dos Campeões da Ásia

O Al Duhail, do Catar, time do brasileiro Dudu, está fora da Liga dos Campeões da Ásia. A equipe precisava somente de um empate no jogo em casa contra o Al-Taawoun, time da Arábia Saudita, mas foi derrotada no finalzinho e perdeu a vaga na próxima fase.Dudu, que ainda não marcou em seis jogos no Catar, deixou o campo aos 39 da etapa final, quando o placar ainda era 0x0. Dois minutos depois, Mitchell Duke fez o gol que deu a vitória aos sauditas, na única finalização da equipe no gol em todo a partida.
Com o resultado, o Al Duhail perdeu a segunda colocação e a vaga na próxima fase justamente para o Al-Taawoun. As duas equipes terminaram com nove pontos, mas o saldo dos sauditas é melhor (-1 contra -4). O outro classificado na chave é o Persepolis, do Irã, com 10 pontos.
Quatro grupos estão definidos até aqui - veja quem avançou:Grupo A: Al-Ahli (Arábia Saudita) e Esteghlal (Irã)Grupo B: Al-Hilal (Arábia Saudita) e Pakhtakor (Uzbequistão)Grupo C: Persepolis (Irã) e Al-Taawoun (Arábia Saudita)Grupo D: Al-Nassr (Arábia Saudita) e Al-Sadd (Qatar)