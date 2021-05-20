futebol

Time de Diego Miranda vence e se aproxima do acesso na Arábia Saudita

Faltando duas rodadas para o fim, Al Jabalain depende apenas das suas forças para subir...
LanceNet

LanceNet

Publicado em 

20 mai 2021 às 18:42

Publicado em 20 de Maio de 2021 às 18:42

Crédito: Divulgação/assessoria do jogador
O Al Jabalain venceu o Arar por 1 a 0 nesta quinta-feira pela Divisão 1 árabe e se aproximou do acesso para a elite do país. Restando apenas duas rodadas para o encerramento do campeonato, o time do meia Diego Miranda depende apenas de suas forças para alcançar o seu grande objetivo na temporada, já que o rival Al Taee tropeçou na rodada. Diego faz questão de frisar que nada foi conquistado ainda.
- Essa rodada foi extremamente benéfica para nós, sem dúvida. Depender apenas de si é uma vantagem enorme. Nosso foco está inteiramente voltado para as duas partidas finais da competição. Temos que vencê-las para aí sim, podermos comemorar - afirmou.
Os dois jogos finais serão realizados nos dias 26 e 31 de maio. Com dois pontos de vantagem sobre o rival, o clube de Diego atingirá seu objetivo antecipadamente se vencer o Al-Shoalah daqui a seis dias e o Al Taee não derrotar seu adversário na rodada. Ciente da hipótese, o brasileiro lembra que o Al Jabalain jogará sabendo do resultado de seu concorrente.
- Eles jogarão dia 25, portanto saberemos o que acontecerá em caso de vitória quando entrarmos em campo. Seria ótimo alcançar a vaga de forma antecipada, claro, mas o importante é conquistá-la, seja quando for - encerrou.

